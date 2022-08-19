Премʼєр Фінляндії Санна Марін здала тест на наркотики на тлі скандалу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Wikimedia
Премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що вона здала тест на наркотики на тлі скандалу через злив відео з вечірки за її участю, у якому пролунало слово, схоже на означення кокаїну.
Про це пише Reuters.
«Сьогодні я пройшла тест на наркотики, результати будуть за тиждень», — сказала вона журналістам, додавши, що «ніколи в житті не вживала наркотики».
Також Марін шкодує про те, що відео з приватної вечірки потрапило у ЗМІ та мережу. Вона запевняє, що та вечірка ніяк не вплинула на виконання нею функціональних обов’язків.
- 18 серпня фінські ЗМІ опублікували відео з приватної вечірки, на якому фігурували фінські знаменитості і Санна Марін. На записі видно, як глава уряду танцює та всіляко розважається з іншими громадськими діячами.
- Критики премʼєра обурилися й почали закидати їй, що вона мало часу приділяє роботі, а натомість ходить на вечірки та фестивалі.
- Окрім того, деякі ЗМІ та опозиція звернули увагу на кадр, у якому пролунала фраз зі словом «мука» — так на фінському сленгу називають кокаїн. Марін заявила, що наркотиків на вечірці не було і вона не вживала алкоголь у надмірній кількості. Опозиція вимагала від неї здати тест на наркотики — Марін погодилась.