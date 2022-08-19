У Львові перепоховають військових радянської армії

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Радіо Свобода

За рішенням міськради Львова із Марсового поля перепоховають тіла радянських військовослужбовців і загиблих періоду Другої світової війни.

Про це пише Радіо Свобода.

Натомість на Марсовому полі облаштують цвинтар для українських захисників — Меморіальний комплекс Героїв України. На цьому місці вже поховані українські бійці, які загинули в українсько-російській війні. Також відвели місце для поховання вояків УПА.

«Це буде новий елемент меморіальної архітектури. У напрацьованій попередній концепції Меморіалу ми передбачаємо військові поховання Героїв України, парк-сквер памʼяті та меморіальну площу. Це має бути місце тиші та роздумів», — зазначив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.