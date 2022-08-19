Сергій Притула розповів, для чого купувався супутник ICEYE. Він відповів «експертам» на критику

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Сергій Притула / Facebook

Волонтер Сергій Притула розповів про деталі покупки супутника компанії ICEYE, його плюси для армії України, а також відповів на критику в соцмережах.

Про це він написав у своєму Facebook.

За його словами, волонтерський фонд фактично купив супутник, а не орендував його.

«Згідно з угодою українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір’я супутників. Коли спливе оплачений термін доступу до бази даних, цей супутник залишається у повній власності України — аж до закінчення терміну його функціональності на орбіті», — пояснив Притула, додавши, що в подальшому буде перереєстрація супутника у відповідних реєстрах на Україну.

Він акцентував на тому, що саме Україна вирішує, як працюватиме супутник і що він зніматиме. Тобто цей супутник у повній власності України. Якщо він зламається до гарантованого строку експлуатації, ICEYE надасть ідентичний супутник.

Пояснюючи, для чого армії України цей супутник, Притула заявив, що він дозволяє отримувати ексклюзивні знімки в режимі 24/7 за будь-яких погодних умов вдень та вночі, що дає змогу набагато краще планувати операції.

Особливістю супутника є те, що він підсвічує поверхню Землі власними радіохвилями і дає чітку картину попри хмари, дощ, туман і задимленість. Його роздільна здатність від 0,5 до 1 метра залежно від площі охоплення знімка. Один знімок може охоплювати площу до 225 квадратних кілометрів. При цьому супутник забезпечує безперервне отримання даних, тоді як іноземні партнери передають Україні дані із затримкою. Наявність його на службі в ЗСУ скорочує процес отримання підрозділами свіжого знімку до кількох годин.

Щодо критики «експертів» Притула висловився різко. Він здивований тим, що «зраду» розносили люди, які позиціонують себе патріотами.

«Поки мільйони українців тішились, що волонтерський фонд забезпечив країну космічними технологіями, якими Україна ніколи не володіла і яких не має росія, ви гралися в політику і намагались знецінити як роботу моєї команди, так і всіх, хто сприяв тому, що угода відбулась! Мені вас шкода. Ви не вмієте радіти за чиїсь успіхи, крім своїх і, на жаль, навіть війна не стала причиною того, щоб ви зрозуміли, що зараз немає «моїх» чи «твоїх», а є тільки наші успіхи! Тому наразі залишу вас наодинці з вашою жалюгідністю», — написав Притула.