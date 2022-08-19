Астронавти показали яскраве полярне сяйво — його зняли з МКС після спалахів на Сонці
- Автор:
- Анна Холоднова
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NASA
Астронавт NASA Боб Хайнс 17 серпня зняв на камеру полярне сяйво з Міжнародної космічної станції після помірного сонячного спалаху.
Про це повідомляє Space.com.
«Абсолютно видовищне полярне сяйво сьогодні», — зазначив астронавт і продемонстрував кілька фотографій спричиненого Сонцем шторму, який вразив атмосферу Землі.
«Дякую за нещодавню сонячну активність, яка призвела до появи цих чудових краєвидів», — додав Боб Хайнс.
За даними SpaceWeather.com, північне сяйво виникло після того, як Сонце викинуло на нашу планету достатньо заряджених частинок, щоб створити помірну бурю, або бурю G2.
У вівторок, 16 серпня, астронавт Європейського космічного агентства Саманта Крістофоретті теж бачила полярне сяйво. Вона поділилася побаченим у твіттері.
У більшості випадків сонячні бурі, які ми відчуваємо на Землі, нешкідливі, але іноді через сильні спалахи на Сонці можуть бути проблеми з інфраструктурою, оскільки на лініях електропередач, супутниках та інших механізмах можуть статися замикання.
- Протягом 14 та 15 серпня на Сонці зафіксували два викиди плазми. Тоді очікували, що викиди досягнуть Землі 18 серпня і можуть призвести до магнітної бурі, а також до появи північного сяйва південніше, ніж зазвичай.