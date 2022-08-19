«Я тут, щоб убити королеву». Чоловік, якого затримали з арбалетом у Віндзорському замку, сказав поліції про свої наміри
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
Британські прокурори під час судового засідання заявили, що Джасвант Сінгх Чейл, якого затримали на території Віндзорського замку з арбалетом, зізнався поліції, що хотів убити королеву.
Про це пише Associated Press.
20-річного Джасванта Сінгха Чейла звинувачують за законом про державну зраду в намірі «заподіяти тілесні ушкодження особі Її Величності Королеви Єлизавети II або викликати тривогу Її Величності». Йому також інкримінують погрози вбивством та зберігання бойової зброї.
Чайла затримали в королівській резиденції на Різдво 2021 року, коли там гостювала Єлизавета II.
Прокуратура стверджує, що колишній працівник супермаркету з Саутгемптону був у капюшоні й масці та тримав заряджений арбалет із знятим запобіжником. За даними прокурорів, зловмисник сказав офіцеру поліції: «Я тут, щоб убити королеву». Потім на нього наділи наручники та заарештували.
Адвокати звинувачення стверджують, що Чейл хотів помститися британському істеблішменту за ставлення до індійців. Він надіслав близько 20 людям відео, у якому стверджував, що збирається вбити королеву. Щоб наблизитися до королівської родини, він намагався потрапити до лав британської армії та поліції Міністерства оборони.
Джасвант Сінгх Чейл був присутній на слуханні у Вестмінстерському магістратському суді Лондону віддалено — із Бродмура, психіатричної лікарні суворого режиму. Його триматимуть під вартою до наступного засідання суду, яке вібудеться 14 вересня.
За словами прокурора, звинувачення проти Чейла не розглядають як «терористичний злочин».
- У Великій Британії звинувачення за законом про державну зраду 1842 року зустрічаються рідко. У 1981 році за ним звинуватили Маркуса Сарджанта, коли той вистрілив холостими пострілами в королеву під час параду Trooping the Color у Лондоні. Зловмисник визнав свою провину. Його засудили до пʼяти років позбавлення волі.
- Останньою людиною, яку засудили за окремим і більш серйозним законом про державну зраду 1351 року, був Вільям Джойс. У часи Другої світової війни він був нацистським пропагандистом, відомим як лорд Хо-Хо. У 1946 році за державну зраду його повісили.