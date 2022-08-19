У Польщі встановили ймовірну причину масового мору риби в річці Одер
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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pap.pl
За словами міністра довкілля Польщі Анни Москва, у зразках води з річки Одер дослідники виявили велику кількість рідкісних «золотих» водоростей. Саме вони могли бути причиною масової загибелі риби в річці.
Про це повідомляє PAP.
«Їхнє цвітіння може викликати появу токсинів, які вбивають водні організми — рибу та молюсків, але вони нешкідливі для людей», — пояснила Анна Москва.
Вона додала, що науковці підтвердили, що в річці квітли «золоті» водорості.
«Ми зараз досліджуємо токсини, які виробляють водорості... Ми також досліджуємо першопричину цвітіння. Безумовно, цьому могли сприяти метеорологічні умови, зокрема посуха і низький рівень води», — сказала міністр довкілля Польщі.
- Перші повідомлення про масову загибель риби в річці Одер надійшли від польських місцевих жителів і рибалок ще 28 липня. Премʼєр Матеуш Моравецький звільнив генерального директора Polish Waters — державної компанії, яка відповідає за управління водними ресурсами, і голову інспекції з охорони навколишнього середовища у звʼязку з їхньою реакцією на забруднення Одеру. Німецькі офіційні особи звинуватили польську владу в тому, що вони не повідомили їм про загибель риби, а були захоплені зненацька, коли в полі зору зʼявилася хвиля мертвих риб.
- Польща навіть запропонувала винагороду в мільйон злотих, або €210 тисяч, будь-кому, хто допоможе знайти винних у цій екологічній катастрофі.
- 17 серпня з Одеру витягли 100 тонн мертвої риби, що посилило побоювання щодо екологічної катастрофи.