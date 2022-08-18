Spotify створив спеціальний плейлист до Дня незалежності України з особливим зверненням Зеленського

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Charles Deluvio / Unsplash

Музичний стримінговий сервіс Spotify до Дня незалежності України перейменує плейлист Music of Ukraine на UNITED24: Music For Ukraine. До нього увійдуть українські пісні, а також треки закордонних виконавців, які підтримали Україну.

Про це пише пресслужба Spotify.

Таким чином сервіс хоче створити новий спосіб підтримати Україну та українців, а також закликати своїх слухачів дізнатися більше про платформу UNITED24 для збору коштів. Посилання на платформу зʼявиться на сайті сервісу.

Крім цього, Spotify отримав спеціальне звернення Зеленського, у якому він закликає меломанів по всьому світу слухати українські пісні, поширювати їх та допомагати Україні.