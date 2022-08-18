Ракетний удар по житловому будинку Харкова: кількість загиблих зросла до 12 людей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по триповерховому житловому будинку у Салтівському районі Харкова зросла до 12 людей.
Про це повідомляє ДСНС.
Станом на 15:00 роботи з розбирання завалів тривають. Серед загиблих літні люди та люди з обмеженими можливостями. З-під завалів вдалося врятувати чотирьох людей. Ще 20 людей травмовані.
Наразі на місці події продовжують працювати близько 80 чоловік особового складу ДСНС і 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки, у тому числі важка інженерна техніка.
- Ввечері 17 серпня російські війська завдали удару з системи «Іскандер» по житловому будинку у Салтівському районі, внаслідок чого він обвалився. Також почалася пожежа на площі 600 кв. м. Її ліквідували лише о 10:55 18 серпня.
- Зранку окупанти випустили ракети по гуртожитку у Слобідському районі (загинули дві людини і 18 дістали поранення), по Палацу культури «Залізничник» і по місту Красноград. Там загинули дві людини.
- Міноборони росії підтвердило ракетний обстріл Харкова. Там заявили про знищення «понад 90 бойовиків».