Глава фінського уряду потрапила у «скандал» через вечірку. Її закликають здати тест на наркотики

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Премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін потрапила у скандал через відео з приватної вечірки, яке поширилося інтернетом. На записі видно, як глава уряду танцює разом з іншими громадськими діячами.

Критики премʼєра обурилися і почали закидати їй, що вона мало часу приділяє роботі, а натомість ходить на вечірки та фестивалі.

Санна Марін у коментарі виданню Yle заявила, що це відео було приватним, і вона засмучена тим, що запис став публічним, адже ідеться про її вільний час.

«Я співала, танцювала, святкувала і займалася цілком законними речима», — наголосила вона і додала, що не вживала багато алкоголю.

Премʼєр підтвердила достовірність відео і наголосила, що на вечірці не було заборонених речовин.

Натомість депутати закликають Марін здати тест на наркотики.