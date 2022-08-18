На окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя взяти паспорт рф погодилися лише 1% людей
- Автор:
- Анна Холоднова
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Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images
Лише кілька тисяч громадян з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей взяли російський паспорт. Це 1% всього дорослого населення.
Про це повідомляють у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.
За даними МінТОТ, багато українців саме через насильницьку паспортизацію вирішують виїхати з тимчасово окупованих територій.
«Люди усвідомлюють, що втрат від цього псевдодокумента значно більше, ніж користі», — зазначають у Мінреінтеграції.
- 11 червня окупанти почали роздавати людям російські паспорти на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.