«Вони ніколи не будуть у безпеці». Український партизан «Сварог» розповів NYT про діяльність у Мелітополі

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Під час нападу минулого тижня колега «Сварога» замінував машину колаборанта олега шостака, який відповідає за пропаганду. Сварог, який зазначив, що не брав участі в цій місії, сказав, що його команда заклала бомбу під сидіння водія, налаштовану так, щоб вибухнути при запуску двигуна. Унаслідок цієї операції шостак отримав поранення, але вижив.

За словами Сварога, неважливо, виживуть чи загинуть люди, яких вони атакують. Важливим є сигнал, який вони посилають із кожним ударом: «Ви ніколи не будете в безпеці».

Окремо журналіст The New York Times поспілкувався по відеозвʼязку із двома партизанами, які діють на окупованому південному сході України. Вони розповіли про підпільний осередок під назвою «Жовта стрічка», що проводить ненасильницькі акції — партизани розклеюють листівки та малюють графіті.

Ще один військовий чиновник розповів The New York Times про отруєння в Запорізькій області, унаслідок якого загинули близько 15 російських солдатів, і про диверсію на елеваторі в Херсонській області, завдяки якій росіяни не змогли викрасти 60 тисяч тонн зерна. Партизани також стояли за вибухом 13 серпня, який вивів із ладу залізничний міст, що зʼєднує Мелітополь із Кримом. Це зупинило поставки російської військової техніки до Запорізької області.

Українське підпілля на окупованих територіях вважає зрадниками працівників міліції, муніципальних і регіональних державних службовців та вчителів, які згодні працювати за російською освітньою програмою. Лікарі, пожежники та комунальники під це визначення не підпадають. Зараз у центрі уваги партизанів — вчителі, які погодилися викладати за російською пропагандистською програмою. Партизани заявили, що не будуть нападати на вчителів, але намагатимуться публічно принизити їх у листівках, які вони розклеюють на стовпах електропередач.

Українські військові почали готувати партизанів за кілька місяців до вторгнення. Паралельно Сили спеціальних операцій України формували більш структуровану та секретну програму, яка включала інструктаж з диверсій та вибухів. Особливо помітною діяльність партизанів стала останніми тижнями, коли українські сили перейшли в контрнаступ на півдні. За операціями в тилу ворога слідкують два підрозділи у складі Збройних сил: Служба військової розвідки та Сили спеціальних операцій України.