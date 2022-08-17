У Саудівській Аравії жінку увʼязнили на 34 роки за поширення дисидентських постів у Twitter
- Автор:
- Софія Телішевська
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6335159 / Pixabay
У Саудівській Аравії жінку засудили до 34 років вʼязниці за використання Twitter. Вона була підписана на дисидентів і ретвітила їхні публікації.
Про це повідомляє The Guardian.
Спочатку 34-річна аспірантка Університету Лідса Сальмі аль Шехаб отимала три роки увʼязнення за «злочинне використання інтернет-сайту, щоб викликати громадські заворушення».
Однак апеляційний суд ухвалив новий вирок — 34 роки позбавлення волі з подальшою 34-річною забороною на виїзд.
The Guardian вказує, що дівчина не мала вагомої ролі у формуванні суспільної думки, оскільки у неї було лише 150 підписників в Instagram і 2 497 — у Twitter.
Серед твітів про вигорання через COVID і фотографій її маленьких дітей іноді зустрічалися ретвіти саудівських дисидентів, які живуть у вигнанні та закликали звільнити політичних увʼязнених у королівстві.
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