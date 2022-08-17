США виділять ООН $68 мільйонів на закупівлю української пшениці

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США виділять $68 мільйонів на закупівлю української пшениці Всесвітньою продовольчою організацією ООН для розвʼязання продовольчої кризи.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Ми підтримуємо продовольчу безпеку для найбільш вразливих верств населення і закликаємо всі країни наслідувати цей приклад», — заявив Блінкен.

На сайті Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) ідеться, що цієї суми має вистачити на 150 тисяч тонн української пшениці.

«Додаткову пшеницю використають для того, щоб прогодовувати людей у країнах, що стикаються із сильним голодом і недоїданням, але потрібно набагато більше, аби світ зміг оговтатися від глобальних руйнувань, спричинених жорстокою війною путіна», — йдеться в заяві USAID.

США розраховують на збільшення масштабів вивезення зерна з України.