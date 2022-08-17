Північна Корея запустила дві крилаті ракети із західного узбережжя країни

Новини

Loco Steve / Flickr

Північна Корея випустила дві крилаті ракети з міста Ончхон на західному узбережжі країни.

Про це агентству Reuters повідомили джерела в Південній Кореї.

Зараз військові Південної Кореї та США аналізують деталі польоту ракет, зокрема їхню дальність.

Запуски відбулися через день після того, як Сеул і Вашингтон розпочали чотириденні спільні навчання в рамках підготовки до польових тренувань Ulchi Freedom Shield, які триватимуть із 22 серпня по 1 вересня.

Раніше США та Південна Корея скоротили навчання через пандемію COVID-19 і щоб знизити напруженість у відносинах з КНДР, де тренування сприймали як репетицію вторгнення.

Пхеньян не проводив ракетних випробувань протягом двох місяців. У країні боролися зі спалахом COVID-19. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 11 серпня оголосив про перемогу в боротьбі з коронавірусом і наказав скасувати всі протиепідемічні заходи, які запровадили тільки у травні 2022 року.

Сестра Кім Чен Ина, Кім Йо Чжон звинуватила листівки з Південної Кореї у спалаху хвороби та пообіцяла Південній Кореї «смертельну відплату».

Зараз КНДР готується до можливого ядерного випробування, яке стане першим із 2017 року.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль зі свого боку наголосив, що він все ще готовий надати поетапну економічну допомогу Північній Кореї, якщо вона припинить розробку ядерної зброї та почне денуклеаризацію.