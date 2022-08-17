Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, минулося без жертв
- Автор:
- Софія Телішевська
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Уночі російська армія обстріляла два райони Дніпропетровської області — Нікопольський та Криворізький.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Вісім разів ворог стріляв по Нікополю зі ствольної артилерії. У місті понівечені шість приватних будинків, автівки та газогін. Люди неушкоджені.
По Червоногригорівській громаді росіяни скерували 40 снарядів із «Градів». Пошкоджені місцеве підприємство та лінія електропередач. Російські снаряди також поцілили в нещодавно відремонтовану Нікопольську трасу — там утворилися вирви. Минулося без загиблих і поранених.
По Криворізькому району ворог стріляв з «Ураганів». Під удар потрапила Широківська громада. Без постраждалих і руйнувань.
- У ніч проти 17 серпня окупанти випустили ракети по Одеській області. Унаслідок обстрілу є руйнування та поранені.
- Удень 16 серпня російські військові ракетами атакували військовий аеродром на Житомирщині. Унаслідок удару пошкоджено злітно-посадкову смугу, постраждалих немає.