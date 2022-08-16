Події 16 серпня в огляді «Бабеля»: в окупованому Джанкої у Криму вибухнув склад боєприпасів, окупанти обстріляли Житомирщину ракетами

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Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Уночі окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Російських ударів «Градами» та «Ураганами» зазнали Нікопольський та Криворізький райони. У Криворізькому районі поранені дві жінки — 20 та 84 років. Нікопольський район отримав 40 «прильотів» з «Градів» та 10 — зі ствольної артилерії, постраждалих немає. Відомо про чотирьох поранених у самому Нікополі. Крім того, російські війська обстріляли пʼять із девʼяти районів Харкова. Під вогнем опинилися Шевченківський та Київський, Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони. Інформації про постраждалих наразі немає.

На території Житомирського району — два вибухи внаслідок ракетного удару. Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що ракети по області, ймовірно, випустили з території білорусі. Обійшлося без жертв.

На Запоріжжі окупанти кілька годин обстрілювали місто Оріхів, загинула жінка. Шестеро людей поранені, у тому числі троє працівників енергокомпанії. У момент обстрілу вони відновлювали мережі.

В окупованому Криму прогриміли вибухи в Джанкойському районі. У селищі Майське почали евакуацію людей через детонацію боєприпасів. З населеного пункту вже вивезли близько двох тисяч людей. Від вибуху на складі боєприпасів пошкоджено залізничний вузол, яким окупанти підвозили боєприпаси. Міноборони рф назвало вибухи в Джанкойському районі «диверсією». На півострові ввели режим надзвичайної ситуації регіонального характеру.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав вибухи в Криму «демілітаризацією в дії». Український високопосадовець повідомив газеті The New York Times, що за вибухами на військовій базі в Майському Джанкойського району стоїть «елітний український підрозділ», який діяв у тилу ворога. Інших деталей операції він не розкрив.

В окупованому Мелітополі Запорізької області було два вибухи в районі підстанції. Після цього зупинилося мовлення ефірного телебачення, яке раніше захопили росіяни. За попередньою інформацією, пошкоджено транзитний кабель.

Російські окупанти захопили два приміщення банку та державну установу в Херсоні. Також там викрали волонтерку. Ще одного чоловіка захопили в полон у Каховському районі області.

Росіяни заборонили освітянам виїжджати з Маріуполя. Перепустки вчителям та викладачам не видають. Окремі патрулі окупантів відвідують домівки освітян. Є випадки, коли людей побоями змушують виходити на роботу.

Президент Володимир Зеленський поговорив з лідером Франції Емманюелем Макроном, розповівши йому про ситуацію на фронті та ядерний тероризм росії на Запорізькій АЕС. Він закликав його збільшити санкційний тиск на росію.

Латвія передала Україні ще шість гаубиць M109. Вони вже беруть участь у бойових діях. Міністр оборони України Олексій Резніков подякував латвійському міністру оборони Артісу Пабріксу та всім латвійцям за допомогу у війні проти росії.