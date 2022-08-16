Понад $200 мільйонів збитків та 238 загиблих: у Казахстані відзвітували про наслідки січневих протестів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / Бандус Катерина / «Бабель»
У Генеральній прокуратурі Казахстану відзвітували про результати розслідування протестів у січні 2022 року. Там заявили, що 238 людей загинули під час заворушень, список імен оприлюднено на сайті Генпрокуратури.
Про це пише пресслужба відомства.
Там наголошують, що люди отримали смертельні поранення під час проведення «антитерористичної операції», потрапивши під перехресний вогонь. Деякі люди загинули під час спроб крадіжок та мародерства.
Наразі там розслідують понад 200 кримінальних справ, які стосуються загибелі людей під час протестів. Усього було затримано 1 237 людей, 292 затриманих досі перебувають за ґратами.
У Генпрокуратурі Казахстану визнають, що шестеро людей під час протестів загинули через надмірне застосування сили правоохоронцями. У смертях цих людей підозрюють 15 працівників, декілька з них вже отримали кримінальне покарання.
Загалом січневі протести завдали країні збитків у розмірі $209 мільйонів. Із них $193 мільйони — це збитки бізнесу.
- У Казахстані 2 січня розпочалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти режиму. Спочатку в питанні палива влада пішла на поступки, але вже 5 січня президент назвав протестувальників «терористами» і покликав на допомогу війська країн ОДКБ. У містах силовики та військові активно застосовували проти людей бойову зброю.
- 9 січня влада Казахстану заявила, що в усіх регіонах країни «ситуація стабілізувалася і перебуває під контролем». Війська ОДКБ почали виходити з країни.
- Після протестів у країні почалося послаблення впливу першого президента Нурсултана Назарбаєва. Його позбавили багатьох посад та повноважень.