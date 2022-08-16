Понад $200 мільйонів збитків та 238 загиблих: у Казахстані відзвітували про наслідки січневих протестів

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У Генеральній прокуратурі Казахстану відзвітували про результати розслідування протестів у січні 2022 року. Там заявили, що 238 людей загинули під час заворушень, список імен оприлюднено на сайті Генпрокуратури.

Про це пише пресслужба відомства.

Там наголошують, що люди отримали смертельні поранення під час проведення «антитерористичної операції», потрапивши під перехресний вогонь. Деякі люди загинули під час спроб крадіжок та мародерства.

Наразі там розслідують понад 200 кримінальних справ, які стосуються загибелі людей під час протестів. Усього було затримано 1 237 людей, 292 затриманих досі перебувають за ґратами.

У Генпрокуратурі Казахстану визнають, що шестеро людей під час протестів загинули через надмірне застосування сили правоохоронцями. У смертях цих людей підозрюють 15 працівників, декілька з них вже отримали кримінальне покарання.

Загалом січневі протести завдали країні збитків у розмірі $209 мільйонів. Із них $193 мільйони — це збитки бізнесу.