NYT: За вибухами на військовій базі поблизу Джанкоя стоїть «елітний український підрозділ»

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Український високопосадовець повідомив газеті The New York Times, що за вибухами на військовій базі в Майському Джанкойського району стоїть «елітний український підрозділ», який діяв у тилу ворога. Інших деталей операції він не розкрив.

Міністерство оборони росії назвало вибухи боєприпасів у селищі Майське Джанкойського району «диверсією». Від «диверсії» постраждали цивільні обʼєкти, лінії електропередач, електростанція та залізничне полотно. За даними міноборони рф, серед людей «серйозно постраждалих» немає.

Журналісти NYT зазначають: попри те, що українська влада офіційно не коментувала вибухи, радник президента Михайло Подоляк у твіттері «схоже, натякнув на те, що Україна причетна».

«Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни — це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим — це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії», — процитувало видання коментар Подоляка.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у свою чергу заявив, що збройні сили України продовжуватимуть демілітаризацію Криму та інших захоплених територій, доки не досягнуть повної деокупації українських територій.

Так званий «голова Криму» сергій аксьонов заявив, що після детонації боєприпасів у Джанкойському районі на півострові ввели режим надзвичайної ситуації регіонального характеру. З населеного пункту вже вивезли близько двох тисяч людей.

Постійна представниця України в Криму Таміла Ташева повідомила про те, що після вибуху створилися великі черги на виїзд з півострова.