Канада заблокувала російські активи та фінансові операції на понад $413 мільйонів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Станом на 9 серпня Канада заблокувала російські активи та фіноперації на загальну суму 413 018 474 доларів США.
Про це повідомляє Канадська королівська кінна поліція (RCMP).
За даними правоохоронців, від 24 лютого по 9 серпня 2022 року Канада заморозила російські активи на загальну суму $122 303 625. Також канадійці заблокували російські фінансові операції на загальну суму $290 714 849.
У Канадській королівській кінній поліції зазначили, що ці активи заморозили в межах виконання Закону про спеціальні економічні заходи. Однією з функцій RCMP у межах цього закону є збір інформації про активи, якими володіє або контролює підсанкційна особа.
- 2 серпня міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила, що Канада запроваджує додаткові санкції у звʼязку із вторгненням росії в Україну. До санкційного переліку потрапили ще 43 військові посадові особи та 17 організацій, причетних до війни.