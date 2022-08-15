Зеленський створив консультативну раду з деокупації Криму
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images
Президент Володимир Зеленський утворив консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму і Севастополя. Він сам її очолив.
Про це йдеться в указі президента № 579/2022.
Основними завданнями цієї ради будуть:
- підготовка пропозицій щодо пріоритетів діяльності з питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України;
- участь у виробленні позиції України з ключових напрямів діяльності «Кримської платформи»;
- підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань, що стосуються деокупації Криму і Севастополя.
Секретарем цієї ради стане постійний представник президента в АР Крим. Крім президента та постпреда, до складу ради увійдуть голова ОП, секретар РНБО, заступники голови ОП, міністр з питань реінтеграції ТОТ, міністр цифрової трансформації, інші члени уряду та депутати, а також голова СБУ та генеральний прокурор. Крім цього, туди можуть запрошувати й інших членів.
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