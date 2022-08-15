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Зеленський створив консультативну раду з деокупації Криму

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images

Президент Володимир Зеленський утворив консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму і Севастополя. Він сам її очолив.

Про це йдеться в указі президента № 579/2022.

Основними завданнями цієї ради будуть:

Секретарем цієї ради стане постійний представник президента в АР Крим. Крім президента та постпреда, до складу ради увійдуть голова ОП, секретар РНБО, заступники голови ОП, міністр з питань реінтеграції ТОТ, міністр цифрової трансформації, інші члени уряду та депутати, а також голова СБУ та генеральний прокурор. Крім цього, туди можуть запрошувати й інших членів.