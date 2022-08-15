Подоляк: Росія завдала у 73 рази більше ударів по цивільних обʼєктах, аніж по військових

Новини

Getty Images / «Бабель»

Російські війська завдали понад 22 тисячі ударів по цивільних обʼєктах в Україні.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Війну якого типу веде рф? Статистика невблаганна. З початку повномасштабної агресії росія завдала 22 тисячі ударів по цивільних обʼєктах. І всього 300 ударів — по військових. У 73 рази менше. «Спецоперація»? Демілітаризація? Ні. Банальне знищення інфраструктури й терор проти населення», — написав Подоляк.