Голова ОВА: Від початку евакуації з Донеччини виїхали 5 575 людей

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Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів, що ситуація у області напружена, і уся лінія фронту під постійними обстрілами, але більшість жителів області вже евакуйовано.

За словами Кириленка, евакуювали три чверті населення з підконтрольної Україні території області. Чверть населення лишається, але обовʼязкова евакуація триває.

«З моменту обовʼязкової евакуації евакуйовано 5 575 людей, станом на сьогоднішній день [15 серпня]. Темпи її ми будемо збільшувати», — розповів Кириленко.