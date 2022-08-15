Парламент виділив ще 270 мільярдів гривень на безпеку та оборону
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- Олег Панфілович
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Getty Images / «Бабель»
Верховна Рада схвалила законопроєкт про виділення додаткових 270 мільярдів гривень на безпеку і оборону.
Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
За це рішення поголосували 287 нардепів. Таким чином, загальні видатки на безпеку та оборону у нинішньому році становлять 1,2 трильйона гривень.
Додаткові кошти будуть розподілені таким чином:
- Міністерству оборони — 241 млрд;
- МВС — 23 млрд;
- Головному управлінню розвідки — 2,2 млрд;
- СБУ — 2,5 млрд;
- УДО — 197 млн;
- Службі зовнішньої розвідки — 139 млн;
- Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації — 425 млн;
- Резервний фонд — 715 млн;
- Мінекономіки на мобілізаційну підготовку галузей економіки — 10 млн.
- У понеділок Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року.