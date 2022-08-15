МВС: До навчального року готові 40% закладів України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Володимир Шуваєв / «Бабель»
До нового навчального року готові близько 40% закладів освіти України.
Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.
За її словами, станом на середину серпня оглянуто 21 тисячу об’єктів закладів освіти, що становить 80% від всієї кількості на підконтрольній території.
«За показниками безпеки, до нового освітнього року готові близько 40% установ. Але органи місцевого самоврядування будуть самостійно ухвалювати рішення про відновлення навчального процесу», — наголосила Павліченко.
Також Держслужба з надзвичайних ситуацій разом із Міносвіти запроваджують у закладах освіти так звані класи безпеки, у яких дітей вчитимуть основам цивільного захисту. По Україні вже створено декілька таких класів, деякі з них розгорнуті на базі загальноосвітніх закладів.
- Уряд рекомендує школам розпочати з 1 вересня навчання в офлайн-форматі, а університетам, крім перших курсів, — з 15 серпня. Місцева влада повинна організувати навчання з евакуації учнів до сховищ та уроки з безпеки, створити візуалізацію шляху до укриттів, забезпечити у сховищах всі умови для перебування та навчання. Також у кожному освітньому закладі має бути тривожна кнопка на випадок надзвичайної ситуації.
- У липні в ДСНС заявили, що в Україні перед початком навчального року перевірять усі школи на відповідність вимогам безпеки. Якщо там не буде бомбосховища чи укриття з усім необхідним, тоді навчання в офлайн-форматі не почнеться.