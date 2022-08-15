Російські журналісти знайшли солдатів, причетних до вбивств у Київській області. Один навіть зізнався

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Російське видання «Важные истории» дізналось імена російських солдатів, які причетні до вбивств місцевих жителів села Андріївка Макарівського району Київської області — їм зателефонували, і один військовий навіть у всьому зізнався.

Окупантів ідентифікували завдяки фото. Росіяни вкрали в пенсіонера смартфон, фотографувались на нього, а коли тікали з Київщини, то покинули телефон. Пристрій врешті повернувся до свого власника, а журналісти змогли ідентифікувати учасників «фотосесій». На фото — службовці 64 мотострілецької бригади данило фролкін, дмитро данилов, руслан глотов та іван шепеленко. Судячи з оповідань місцевих, ці росіяни можуть бути причетні до грабежів, мародерства і навіть убивств. «Важные истории» знайшли контакти всіх учасників «фотосесії» в Андріївці, поговорити з журналістами погодилися двоє: данило фролкін та дмитро данилов.

Зліва — направо: данило фролкін, дмитро данилов, руслан глотов, іван шепеленко.

Розмова з фролкіним. Про те, що вирушає на війну, дізнався 23 лютого, на шикуванні після святкового обіду. На питання про пограбування та мародерство фролкін відповідає, що він та його товариші брали в місцевих будинках лише «якусь фігню»: пляшку вина чи пива, мангал, продукти. При цьому військовий не заперечує, що російські військові мародерствували в Андріївці. Фролкін, як і данилов, каже, що нікого з мешканців Андріївки він не вбивав.

За кілька годин після першої розмови данило фролкін пропонує журналістці зателефонувати в месенджері по відео і просить включити запис: «Я, військовослужбовець військової частини 51460, гвардії єфрейтор, фролкін данило андрійович, зізнаюся у всіх злочинах, які я вчинив в Андріївці, у розстрілі цивільного населення, обкраданні цивільного населення, вилученні у них телефонів і в тому, що наше командування в хуй не ставить наших бійців, усю піхоту, що бʼється на передовій, на лінії фронту». Після цього фролкін просить покарати командирів і розповідає, що заступник командира бригади підполковник олександр прокурат наказав розстрілювати людей.

Також фролкін зізнався у вбивстві Руслана Яремчука, який нібито передавав координати російських військових.

Розмова з даниловим. Той розповів, що спочатку, у січні 2022-го, його з товаришами по службі відправили до білорусі «на навчання». Вже під час навчань багато хто, за його словами, «почав здогадуватися» про те, що їх можуть відправити в Україну. У лютому військовим оголосили про «спецоперацію».

«Сказали, що зараз на три дні поїдемо на залякування. Спецоперація розпочалася, Луганськ із Донецьком зараз визнають народними республіками, їх включать до складу рф, і ви поїдете звідти», — розповів російський окупант. Основна мета «спецоперації» у розумінні данилова — «звільнення України від нацистів». Сам окупант заперечив причетність до вбивств цивільних. Данилов уже повернувся додому з України та одразу написав заяву про звільнення. Повертатися на війну він не хоче, бо «там нічого робити», він «не в захваті від вторгнення, але не так, щоб негативно до нього ставився».

Під час та після окупації в Андріївці, де до війни жили близько півтори тисячі людей, знайшли 13 мертвих тіл із кульовими пораненнями. За розповідями місцевих, у селі розстрілювали без суду та слідства, часом навіть не забираючи в полон та не допитуючи.