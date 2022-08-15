«Ви наступна». Джоан Роулінг погрожують після твіта про іранського письменника Салмана Рушді
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- Анна Холоднова
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Mike Marsland / WireImage
Поліція Шотландії повідомила, що розслідує факт погрози, яку отримала письменниця Дж. К. Роулінг у відповідь на твіт про напад на Салмана Рушді.
Про це пише CNN.
«Ми отримали повідомлення про погрозу в інтернеті, і поліцейські проводять розслідування», — зазначила речниця поліції Шотландії.
Роулінг написала, що почувається дуже погано через новини про напад на письменника Салмана Рушді. «Нехай йому буде добре», — побажала вона. І отримала відповідь на твіт: «Не хвилюйтеся, ви наступна».
Потім Роулінг опублікувала знімки екрана із погрозою та прокоментувала: «Усім, хто надсилає повідомлення підтримки: дякую, поліція залучена (вже була залучена до інших погроз)».
- 12 серпня невідомий чоловік напав на письменника Салмана Рушді, коли той читав лекцію в освітньому центрі Чаутоква у Сполучених Штатах Америки. Після операції Рушді перебував на апараті штучної вентиляції легенів. Станом на вечір 12 серпня він не міг говорити. Письменник, імовірно, втратив око, має пошкодження нерва на руці та поранення печінки.
- У 1988 році в Ірані заборонили книгу Салмана Рушді «Сатанинські вірші». Багато хто з мусульман вважає її богохульством. У 1989 році тодішній лідер Ірану аятола Рухолла Хомейні видав указ, у якому закликав до смерті Рушді. В Ірані за вбивство письменника пропонують винагороду — $3,3 мільйона.
- У нападі на Салмана Рушді звинувачують 24-річного Хаді Матара з Фервʼю, штат Нью-Джерсі. Він не визнав себе винним у замаху на вбивство та нападі.
- У червні 2020 року Джоан Роулінг пожартувала у Twitter зі словосполучення «люди, які менструюють» у заголовку статті — цей термін видання використало, щоб не образити трансчоловіків і небінарних людей. Роулінг натякнула, що «люди, які менструюють», — це по суті жінки. Після цього письменницю звинуватили в нетерпимості до трансгендерів. Серед тих, хто критикував Роулінг, були актори Деніел Редкліфф та Емма Вотсон, які зіграли головних героїв у серії фільмів про Гаррі Поттера. Пізніше Роулінг розповіла, що її висловлювання про трансгендерів повʼязані з особистим досвідом домашнього та сексуального насильства. Її батько був розчарований, що мав дочку, а не сина, тож Роулінг думала над трансгендерним переходом.
- 15 вересня 2020 року вийшов новий детектив Джоан Роулінг — «Дурна кров», який розповідає про розслідування злочинів серійного вбивці-трансгендера. Письменницю звинуватили у трансфобії, а в соцмережах її почали «ховати».