«Ви наступна». Джоан Роулінг погрожують після твіта про іранського письменника Салмана Рушді

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Mike Marsland / WireImage

Поліція Шотландії повідомила, що розслідує факт погрози, яку отримала письменниця Дж. К. Роулінг у відповідь на твіт про напад на Салмана Рушді.

Про це пише CNN.

«Ми отримали повідомлення про погрозу в інтернеті, і поліцейські проводять розслідування», — зазначила речниця поліції Шотландії.

Роулінг написала, що почувається дуже погано через новини про напад на письменника Салмана Рушді. «Нехай йому буде добре», — побажала вона. І отримала відповідь на твіт: «Не хвилюйтеся, ви наступна».

Потім Роулінг опублікувала знімки екрана із погрозою та прокоментувала: «Усім, хто надсилає повідомлення підтримки: дякую, поліція залучена (вже була залучена до інших погроз)».