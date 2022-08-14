Біля берегів Туреччини помітили сирійське судно Souria. Воно вивозило крадене українське зерно

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Біля берегів Туреччини помітили суховантаж Souria, який під прапором Сирії вивозив українське зерно з порту Феодосії.

Як повідомляє «Крим.Реалії», Souria 1 серпня помітили біля зернового терміналу торговельного порту Феодосії, а зараз воно знаходиться на рейді біля турецького порту Бандирма у Мармуровому морі.

Souria поки не зайшло у порт, але перебуває у безпосередній близькості до нього.

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