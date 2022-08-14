У Вашингтоні чоловік влаштував стрілянину біля Капітолія, а пізніше застрелився

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Allie_Caulfield / Flickr

У Вашингтоні вранці невідомий чоловік влаштував стрілянину біля Капітолія, а потім наклав на себе руки.

Про це повідомляє Associated Press.

Інцидент стався на Східній вулиці Капітолія. Невідомий чоловік протаранив на автомобілі загородження перед Капітолієм, через що його авто спалахнуло. Поки автівка палала, чоловік почав стріляти у повітря. Коли до авто підібралися поліцейські, чоловік застрелився.

Окрім стрільця ніхто не постраждав. Поліція встановлює мотиви чоловіка. АР зазначає, що інцидент стався на тлі останніх подій у штаті Флорида, де співробітники ФБР обшукали у маєток колишнього президента США Дональда Трампа.

Правоохоронні органи США напередодні попереджали про загрозу нападів на урядові будівлі після закликів у соцмережах до збройного повстання через обшуки у Трампа.