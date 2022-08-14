У Вашингтоні чоловік влаштував стрілянину біля Капітолія, а пізніше застрелився
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Allie_Caulfield / Flickr
У Вашингтоні вранці невідомий чоловік влаштував стрілянину біля Капітолія, а потім наклав на себе руки.
Про це повідомляє Associated Press.
Інцидент стався на Східній вулиці Капітолія. Невідомий чоловік протаранив на автомобілі загородження перед Капітолієм, через що його авто спалахнуло. Поки автівка палала, чоловік почав стріляти у повітря. Коли до авто підібралися поліцейські, чоловік застрелився.
Окрім стрільця ніхто не постраждав. Поліція встановлює мотиви чоловіка. АР зазначає, що інцидент стався на тлі останніх подій у штаті Флорида, де співробітники ФБР обшукали у маєток колишнього президента США Дональда Трампа.
Правоохоронні органи США напередодні попереджали про загрозу нападів на урядові будівлі після закликів у соцмережах до збройного повстання через обшуки у Трампа.
- 9 серпня Трамп повідомив, що його будинок у Флориді обшукали агенти ФБР і зламали сейф. ЗМІ повідомили, що обшук був повʼязаний із розслідуванням незаконного присвоєння Трампом документів Білого дому, які він міг вивезти в «Мар-а-Лаго».
- У Національному архіві заявили, що Трамп забрав до своєї резиденції у Флориді 15 коробок із президентськими записами. У цих коробках нібито була «таємна інформація про національну безпеку» та офіційне листування між Трампом і лідерами інших держав.
- За даними ЗМІ, у Трампа в маєтку знайшли 11 пакетів секретних документів. Правоохоронці знайшли чотири пакети з грифом «цілком таємно», три — з грифом «таємно», ще три — конфіденційні. The Washington Post писало, що там були документи, повʼязані з ядерною зброєю.