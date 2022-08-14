У додатку Uklon зʼявлятимуться сповіщення про зниклих дітей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Caleb Woods / Unsplash
Онлайн-сервіс виклику авто Uklon і Нацполіція запустили проєкт пошуку зниклих дітей.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Користувачі застосунку, які перебувають неподалік від місця зникнення дитини, отримуватимуть сповіщення про зниклу дитину з фото та короткою інформацією. Поліція просить не ігнорувати такі сповіщення і звертатися у разі наявності інформації.
«Під час пошуку неповнолітніх важлива кожна хвилина», — зазначили в МВС.
- Раніше в Україні запрацював державний портал «Діти війни» — платформа для розшуку дітей, які постраждали внаслідок російської агресії. Портал допомагає правоохоронцям збирати дані про юних українців, які зникли безвісти через війну або були переміщені на тимчасово окуповані території та депортовані до росії.