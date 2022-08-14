Польща розробляє концепцію, яка дозволить відмовляти росіянам у видачі віз

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Польща працює над концепцією, яка дозволить відмовляти росіянам у видачі віз.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Пьотр Вавжик, передає «Польське радіо».

За його словами, Польща виступає за подальший санкційний тиск на росію з боку ЄС, зокрема за рахунок призупинення візового режиму для громадян рф, проте великі члени ЄС виступають проти.

«Великі країни-члени, включно з Німеччиною, Францією та Нідерландами, виступають проти цього. У звʼязку з тим, що неможливо подолати опір цих країн щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян російської федерації, Польща працює над новим рішенням», — заявив Вавжик.

Він додав, що польська дипломатія вже кілька тижнів веде переговори на цю тему з деякими країнами-членами, та зазначив, що Литва, Латвія, Естонія, Чехія та Словаччина мають подібний погляд на це питання. Рішення щодо заборони видачі віз очікується в найближчі тижні. Міністри закордонних справ Європейського союзу обговорять можливі візові обмеження для громадян росії в кінці серпня.