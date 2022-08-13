Словаччина планує передати свої бойові літаки Україні вже у вересні. Але хоче за них якусь компенсацію

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Словаччина, найімовірніше, наступного місяця відправить свої бойові літаки до України. За це вона планує отримати або кошти від Євросоюзу, або військову техніку від НАТО.

Про це пише RTV.

З початком війни словаки отримали серйозну проблему із ремонтом своїх радянських літаків МіГ-29. Їм уже 30 років, і найближчим часом літаки мають списати. Міноборони Словаччини неодноразово скаржилося, що знайти покупця на таку техніку майже неможливо.

Тому наприкінці серпня ці літаки остаточно спишуть і шукатимуть спосіб їх позбутися. У Міноборони оцінюють один літак в €300 мільйонів.

«Наш інтерес у тому, щоб ці літаки пішли в Україну. Тому можливий сценарій, що Словаччина надасть Україні літаки та отримає щось адекватної вартості взамін з іншої країни, що їй потрібно для своєї оборони», — заявила речниця Міноборони Мартіна Коваль Какащикова.