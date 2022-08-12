WSJ: У маєтку Трампа слідчі знайшли 11 пакетів із секретними документами

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Під час обшуку в маєтку «Мар-а-Лаго» (Маямі) колишнього президента США Дональда Трампа слідчі знайшли 11 пакетів секретних документів.

Про це пише The Wall Street Journal.

Правоохоронці знайшли чотири пакети з грифом «цілком таємно», три — з грифом «таємно», ще три — конфіденційні. Про зміст цих документів нічого не повідомляється. Також серед знайденого — підшивки фотографій, рукописна записка, указ про помилування соратника Трампа Роджера Стоуна і профайл «президента Франції».

9 серпня Трамп повідомив, що його будинок у Флориді обшукали агенти ФБР і зламали сейф. ЗМІ повідомили, що обшук був повʼязаний із розслідуванням незаконного присвоєння Трампом документів Білого дому, які він міг вивезти в «Мар-а-Лаго».

Раніше в Національному архіві заявили, що Трамп забрав до своєї резиденції у Флориді 15 коробок із президентськими записами. У цих коробках нібито була «таємна інформація про національну безпеку» та офіційне листування між Трампом і лідерами інших держав.

У пʼятницю стало відомо, що документами, які ФБР шукало в маєтку Трампа, були секретні матеріали, повʼязані з ядерною зброєю.