Бойовики «судитимуть» пʼятьох іноземців-захисників «Азовсталі» 15 серпня

Новини

Geovien So / Pacific Press / LightRocket via Getty Images

Бойовики «днр» 15 серпня «судитимуть» пʼятьох іноземців, які воювали в лавах Збройних сил України і захищали Маріуполь.

Про це повідомляє російське агентство Интерфакс.

Таке рішення ухвалив «верховний суд днр». Процес відбуватиметься в закритому режимі. Бойовики збираються судити громадянина Швеції Матіаса Густавссона, хорвата Векослава Пребіга, а також громадян Великої Британії Джона Хардінга, Ендрю Хілла та Ділана Хілі.