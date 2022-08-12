Бойовики «судитимуть» пʼятьох іноземців-захисників «Азовсталі» 15 серпня
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Geovien So / Pacific Press / LightRocket via Getty Images
Бойовики «днр» 15 серпня «судитимуть» пʼятьох іноземців, які воювали в лавах Збройних сил України і захищали Маріуполь.
Про це повідомляє російське агентство Интерфакс.
Таке рішення ухвалив «верховний суд днр». Процес відбуватиметься в закритому режимі. Бойовики збираються судити громадянина Швеції Матіаса Густавссона, хорвата Векослава Пребіга, а також громадян Великої Британії Джона Хардінга, Ендрю Хілла та Ділана Хілі.
- Раніше у «днр» засудили до страти 28-річного британського добровольця Ейдена Асліна, 48-річного колишнього військового Королівського англійського полку Шона Піннера і 21-річного підданого Марокко Брагіма Саадуна. Усі вони офіційно служили в ЗСУ. Їх взяли в полон у Волновасі 12 березня.
- Генеральний штаб України заявляв, що на іноземних громадян, які служать у лавах Збройних сил України, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, зокрема, наділяє їх правом на поводження з ними як із військовополоненими, якщо вони потрапили до рук ворога. Окрім цього, вони захищені Женевською конвенцією.
- Росія не хоче гарантувати безпеку полонених громадян США і Британії та стверджує, що на них не поширюються положення Женевських конвенцій. Не виключено, що британців, хорвата і шведа чекає смертний вирок.