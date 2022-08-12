Мінкультури хоче надати англійській мові особливий статус в Україні

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Міністерство культури та інформаційної політики розробило законопроєкт про особливий статус англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування.

Про це повідомляють у пресслужбі міністерства.

Що передбачає проєкт закону:

встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування;

значне розширення сфери застосування англійської мови в Україні;

англійська мова буде обовʼязковою в окремих публічних сферах суспільного життя, де наявні міжнародні комунікації.

Зараз готують проєкт наказу про створення міжвідомчої робочої групи. До неї увійдуть нардепи, представники держорганів і громадськості. Робоча група напрацює пропозиції до законопроєкту. Наступний етап — громадське обговорення, а потім проєкт закону подадуть на розгляд уряду.

«Розширення сфери застосування англійської мови в Україні сприятиме активізації процесів інтеграції українців у європейську спільноту. Кожен українець, який вивчатиме англійську мову, буде значно більше обізнаний про європейське життя», — зазначив перший заступник міністра культури Ростислав Карандєєв.

Він додав, що наразі Україна у світовому рейтингу займає лише 40 позицію зі 112 країн світу за рівнем володіння англійською мовою.