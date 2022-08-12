Президент Південної Кореї помилував главу Samsung

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Curt Johnson / Flickr

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль помилував главу Samsung Лі Чже Єна, якого засудили за хабарництво. Про це повідомляє BBC.

Уряд Південної Кореї пояснив цей крок так: лідер найбільшої компанії країни потрібен знову біля керма, щоб очолити відновлення економіки після пандемії.

У лютому 2017 року суд заарештував Лі, адже той у 2015 році переказав $38 мільйонів подрузі колишнього президента Чхве Сун Сіль. Хабар був за схвалення злиття кількох структур Samsung. У січні 2021 року Лі Чже Єна засудили до 2,5 року вʼязниці, а в серпні того ж року достроково звільнили.

У Кореї в економіці домінують гігантські конгломерати — на 10 найбільших припадає близько 80% ВВП. Вони є сімейними імперіями, які надають широкий спектр послуг. Серед них LG, Hyundai, Lotte та SK. Але Samsung — найбільший і найпотужніший з них.