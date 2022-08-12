Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер через суд вимагає повернути привілеї, які відібрали, імовірно, через дружбу з путіним

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Olaf Kosinsky / Wikimedia

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер подав до суду на Бундестаг із вимогою повернути йому відібрані привілеї. Їх забрали, ймовірно, через тісні звʼязки з росією.

Про це повідомила німецька газета Die Welt із посиланням на коментар адвоката.

«Рішення Бюджетного комітету Бундестагу урізати кошти Шредера на утримання його офісу в Бундестазі та призупинити роботу офісу є незаконним. [...] Такі рішення більше нагадують абсолютистську князівську державу з точки зору того, як вони ухвалюються, і не повинні тривати в демократичній правовій державі», — заявив захисник колишнього канцлера.

У травні німецький парламент позбавив Шредера офісу та співробітників у Бундестазі, які оплачуються за рахунок федерального бюджету — минулого року на це пішло понад €400 тисяч. Пенсію в розмірі €8 300 та особисту охорону Шредеру залишили. Формальна причина такого рішення — Шредер не використовує доступні йому приміщення та ставки працівників. Однак, як писали ЗМІ, насправді депутати Бундестагу незадоволені тісними звʼязками Шредера з росією, і це «шкодить репутації Німеччини на міжнародній арені». Канцлер Олаф Шольц привітав тоді це рішення як «логічне».