Китайська Xiaomi презентувала свого робота-гуманоїда. Він робочий, на відміну від прототипу Tesla

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Китайська компанія Xiaomi 11 серпня презентувала робочий прототип робота-гуманоїда CyberOne.

Про це пише Engadget.

CyberOne — це людиноподібний робот зростом 1,77 метра і вагою 52 кілограми. Обличчя робота — вигнута OLED-панель, яка може бачити світ у 3D та чути за допомогою двох мікрофонів. Наразі CyberOne здатен розрізняти 85 типів звуків та класифікувати 44 людські емоції. Пересувається гуманоїд поки незграбно.

Під час презентації CyberOne самостійно вийшов на сцену до гендиректора Xiaomi Лей Цзюня, подарував йому квітку, зробив з ним селфі, відтак самостійно зійшов зі сцени.

Поки що CyberOne — проєктна модель, тому її будуть удосконалювати. Зараз вартість одного такого робота сягає $104 тисячі, проте компанія не повідомила, чи буде запускати масове виробництво CyberOne.