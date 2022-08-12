WP: У резиденції Дональда Трампа ФБР шукало документи, повʼязані з ядерною зброєю
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Документами, які ФБР шукало в маєтку «Мар-а-Лаго» (Маямі) колишнього президента США Дональда Трампа, були секретні матеріали, пов’язані з ядерною зброєю.
Про це пише The Washington Post із посиланням на свої джерела.
Джерела не надали додаткових подробиць про те, які саме документи шукали агенти та чи стосувалися вони американської зброї або інших країн. Вони також не повідомили, чи виявили такі документи під час обшуку.
Напередодні до суду від Міністерства юстиції США подали клопотання про дозвіл опублікувати ордер та опис вилученого під час обшуку майна.
- 9 серпня Трамп повідомив, що його будинок у Флориді обшукали агенти ФБР і зламали сейф. ЗМІ повідомили, що обшук був пов’язаний із розслідуванням незаконного присвоєння Трампом документів Білого дому, які він міг вивезти у «Мар-а-Лаго».
- Раніше в Національному архіві заявили, що Трамп забрав до своєї резиденції у Флориді 15 коробок із президентськими записами. У цих коробках нібито була «таємна інформація про національну безпеку» та офіційне листування між Трампом та лідерами держав.