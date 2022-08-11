Генштаб: Від лютого російські війська втратили в Україні дві ескадрильї літаків Су-35

Новини

Від початку повномасшабної війни російські окупанти втратили в Україні дві ескадрильї новітніх літаків Су-35. Через це росіяни планують залучати старі бомбардувальники.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов у Медіацентрі Україна – Укрінформ.

«За останній тиждень сили ППО України знищили 27 повітряних цілей. У зв’язку зі значними втратами авіаційної техніки, окупанти розглядають варіант залучення застарілих бомбардувальників – Су-24М, що протягом 2005 – 2018 років були виведені з бойового складу агресора», – сказав бригадний генерал.

Але новітні літаки росіян теж недовго літають над Україною.

«Літаки Су-35 також показали низький рівень живучості. За час повномасштабної агресії, окупанти втратили дві ескадрильї таких літаків, це близько 24 одиниць», – зазначив Громов.

За даними Генштабу, росія поставляла ці літаки Китаю. Із 24 одиниць справними були лише 9, що говорить про низьку ефективність та ненадійність цієї техніки. Під час їхньої експлуатації найчастіше відмовляли бортові системи.