Сейм Латвії визнав росію державою, що підтримує тероризм

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Flickr / Anemone Nemorosa

Сейм Латвії у четвер, 11 серпня, прийняв постанову, якою фактично визнав росію державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє Delfi.

Сейм затвердив заяву «Про цілеспрямовані військові напади росії на цивільних мешканців та громадський простір України». У документі йдеться про те, що дії росії по відношенню до українців — це тероризм, а рф визнається державою, яка підтримує тероризм.

У документі стверджується, що Латвія розцінює дії росії в Україні як цілеспрямований геноцид проти українського народу. У заяві згадується фінансування і підтримка сепаратистів Донбасу у 2014 році, переслідування жителів Криму, ракетні удари по житлових районах українських міст, удар по торговельному центру у Кременчуці і ймовірне вбивство полонених в Оленівці.

У заяві Сейму сказано:

росія цілеспрямовано переслідує українське населення, вдаючись до тортур та насильства, щоб окупувати Україну, деморалізувавши та паралізувавши здатність до спротиву;

Латвія закликає інші країни-однодумці висловити таку ж думку;

Латвія категорично засуджує військову агресію рф за підтримки та участі білоруського режиму;

Латвія закликає євроатлантичну спільноту та її партнерів невідкладно запровадити та посилити всеосяжні санкції проти рф, а також надати Україні більше військової, фінансової та гуманітарної підтримки;

Латвія закликає запровадити рівноцінні санкції проти білорусі як прихильника російської агресії;

Крім того Сейм закликає країни-члени Європейського Союзу негайно призупинити дію туристичних віз та обмежити видачу віз громадянам рф та білорусі.