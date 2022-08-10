Велика Британія подала заяву на участь у справі України проти росії про геноцид
- Автор:
- Олег Панфілович
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Flickr / Vad Z
Велика Британія подала заяву на участь у справі України проти росії про геноцид, яку розглядає Міжнародний суд ООН.
Про це йдеться на сайті суду.
У заяві вказано, що згідно зі статтею 63 Статуту суду, коли йдеться про тлумачення конвенції, учасниками якої є інші держави, ніж ті, що беруть участь у справі, кожна з цих держав має право втрутитися в судовий процес. У цьому випадку пояснення, надане судом, буде однаково обовʼязковим для них.
«На думку Великої Британії, яка є стороною-учасницею Конвенції про запобігання геноциду, вона має прямий інтерес у тлумаченні, яке суд може застосувати до положень Конвенції під час цього провадження», — йдеться в заяві.
- 26 лютого 2022 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН про порушення росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Також Україна відразу подала клопотання про запобіжні заходи, в яких просила суд ООН наказати росії зупинити війну в Україні. Саме «геноцидом» населення окупованого Донбасу путін обґрунтовує російське вторгнення в Україну.
- 16 березня Міжнародний суд ООН зобовʼязав росію припинити бойові дії на території України до ухвалення рішення у справі про геноцид.
- Після цього заяви на участь у справі подали Литва, Латвія та Нова Зеландія.
- Представник України в Міжнародному суді ООН Антон Кориневич в інтервʼю «Бабелю» розповів, що участь третіх країн у справі України проти росії про геноцид дозволить виступити одним фронтом проти російської федерації в суді.