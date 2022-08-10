Україна досі не видала громадянам рф жодної візи — 112 росіян подали документи
- Автор:
- Софія Телішевська
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Nick Grapsy / Wikimedia
Від початку дії візового режиму з росією документи на отримання візи в Україну подали 112 громадян рф. Наразі жоден із них її не отримав — триває перевірка.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
Українські посольства за кордоном отримували заяви від громадян росії, які проживають у країнах Європейського Союзу. Насамперед ідеться про Польщу, Чехію, Румунію та Німеччину.
За словами Ніколенка, станом на сьогодні жодної візи громадяни росії не отримали.
Важливо, що Україна розірвала дипломатичні відносини з росією, тому на території рф немає українських дипломатичних представництв. Через це громадяни рф на території росії не можуть подаватися на українські візи. Це можуть робити лише росіяни, які проживають за кордоном і мають право на тимчасове або постійне проживання у країнах.
Попри це наявність української візи не гарантує права перетину державного кордону України — остаточне рішення ухвалюють прикордонники.
- 11 лютого на сайті Офісу президента зʼявилася петиція про введення візового режиму з росією. Вона набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду президентом. Володимир Зеленський підтримав цю ідею і доручив опрацювати її премʼєр-міністру Денису Шмигалю.
- З 1 липня в Україні запрацював візовий режим із росією.