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Німеччина передала Україні ще чотири установки Gepard і 13 броньованих автомобілів

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Німеччина за останній тиждень передала Україні ще чотири зенітні самохідні установки Gepard. Також німці віддали 13 броньованих автомобілів — три евакуаційні машини та 10 HMMWV.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

Протягом тижня Німеччина передала:

Таким чином Україна отримали від німців вже 12 установок Gepard. Очікується поставка ще 18 таких ЗСУ.