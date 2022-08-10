Німеччина передала Україні ще чотири установки Gepard і 13 броньованих автомобілів

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Німеччина за останній тиждень передала Україні ще чотири зенітні самохідні установки Gepard. Також німці віддали 13 броньованих автомобілів — три евакуаційні машини та 10 HMMWV.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

Протягом тижня Німеччина передала:

10 HMMWV — 8 носіїв радіолокаційних станцій та 2 носії станцій перешкод для дронів;

3 броньовані евакуаційні машини;

7 глушилок;

8 пристроїв для боротьби з дронами;

4 мобільних захищених пристрої для розмінування;

8 мобільних наземних радарів та тепловізорів;

один високочастотний пристрій;

49 тисяч боєприпасів для зенітних установок;

2 холодильники для медикаментів;

4 установки Gepard.

Таким чином Україна отримали від німців вже 12 установок Gepard. Очікується поставка ще 18 таких ЗСУ.