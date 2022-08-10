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У Донецькій області з 11 серпня починає діяти особливий режим вʼїзду та виїзду. Що він передбачає?

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

У Донецькій області з 11 серпня починає діяти особливий режим вʼїзду, виїзду та руху транспортних засобів.

Керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що відповідний наказ видав командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» генерал-полковник Олександр Сирський.

Особливий режим передбачатиме дві головні умови:

«Це крок спрямований на посилення наших оборонних спроможностей. Особливий режим встановлений на період дії воєнного стану, відповідно до законодавства», — пояснив Кириленко.