У Донецькій області з 11 серпня починає діяти особливий режим вʼїзду та виїзду. Що він передбачає?

Новини

Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

У Донецькій області з 11 серпня починає діяти особливий режим вʼїзду, виїзду та руху транспортних засобів.

Керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що відповідний наказ видав командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» генерал-полковник Олександр Сирський.

Особливий режим передбачатиме дві головні умови:

заборонено бездозвільне вивезення з області спецтехніки, яка може бути використана для потреб оборони (екскаваторів, тягачів, тралів тощо);

продовжується заборона на вʼїзд та переміщення по області транспорту, який перевозить для продажу алкогольні напої та речовини на спиртовій основі, окрім ліків та дезінфекційних засобів.

«Це крок спрямований на посилення наших оборонних спроможностей. Особливий режим встановлений на період дії воєнного стану, відповідно до законодавства», — пояснив Кириленко.