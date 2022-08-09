Держдеп США надасть Україні $89 мільйонів на розмінування
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- Анна Холоднова
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Facebook / ДСНС
Державний департамент США схвалив надання Україні допомоги в розмірі $89 мільйонів. Кошти підуть на розмінування території.
Про це повідомляє Reuters.
За словами офіційного представника Держдепу, ці гроші витратять на відповідне обладнання та навчання саперів. Це допоможе Україні екіпірувати та навчити 100 груп з розмінування протягом року.
- У червні пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що за приблизними підрахунками саперів, для розмінування всієї території України знадобиться до 10 років.
- Тим часом Державна служба з надзвичайних ситуацій створила мобільний застосунок для мінної безпеки. Він допомагатиме виявляти вибухонебезпечні предмети та повідомляти про них.