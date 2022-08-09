Держдеп США надасть Україні $89 мільйонів на розмінування

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Facebook / ДСНС

Державний департамент США схвалив надання Україні допомоги в розмірі $89 мільйонів. Кошти підуть на розмінування території.

Про це повідомляє Reuters.

За словами офіційного представника Держдепу, ці гроші витратять на відповідне обладнання та навчання саперів. Це допоможе Україні екіпірувати та навчити 100 груп з розмінування протягом року.