Латвія просить у ЄСПЛ дозволу втрутитися у справу «Україна проти росії»
- Автор:
- Анна Холоднова
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Латвія звернулася до Європейського суду з прав людини із проханням дозволити втрутитися у справу «Україна проти росії».
Про це йдеться в заяві МЗС Латвії.
Це перший випадок, коли Латвія скористалася своїми правами згідно з пунктом 2 статті 36 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та вимагає дозволу вступити в міждержавну справу як третя сторона.
Тепер ЄСПЛ має вирішити, чи надавати Латвії таке право. Якщо рішення буде позитивним, Латвія зможе подати зауваження щодо тлумачення положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у цій справі.
- 23 червня 2022 року Україна подала позов проти росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), звинувативши рф у військовому вторгненні та цілеспрямованих атаках на громадянське населення, що порушує міжнародне право.
- Міждержавні справи у ЄСПЛ є надзвичайним заходом, їх порушують у вкрай рідкісних випадках. Зазвичай це відбувається у ситуаціях, коли існують серйозні занепокоєння системними та постійними порушеннями прав людини, включно з масовими звірствами та порушеннями прав людини під час збройних конфліктів.