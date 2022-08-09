«Дія» прийматиме заявки на компенсацію за житло, зруйноване росіянами з 2014 року
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- Анна Холоднова
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Юрій Паливода / «Бабель»
Кабінет міністрів України розширив і спростив порядок подання заявок про зруйноване чи пошкоджене війною майно. Відповідну постанову розробили в Мінреінтеграції.
Про це повідомляє пресслужба уряду.
Раніше через «Дію» українці подавали інформацію лише про житло, знищене під час повномасштабної війни. А зараз застосунок приймає дані про майно, пошкоджене росіянами з 19 лютого 2014 року.
- Подавати інформацію про знищене війною майно можна самостійно через портал або застосунок «Дія» в розділі «Пошкоджене майно». Це також можна зробити у ЦНАПі чи за допомогою нотаріуса. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розказав, як подати заяву в «Дії», ось тут.