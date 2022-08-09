Командування Повітряних сил: Комплекси протиповітряної оборони NASAMS ще не в Україні
- Автор:
- Олег Панфілович
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Норвезькі зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони NASAMS поки що перебувають не в Україні, зараз триває підготовка до їх передачі.
Про це в ефірі національного марафону повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
«Ракети для NASAMS — це ракети американського виробництва: AIM-120 AMRAAM-ER, які використовуються в зенітно-ракетному комплексі NASAMS. Безумовно, нам будуть необхідні ці ракети, коли прийдуть ці системи. Поки що вони не у нас. Поки що триває підготовка до передачі. Відповідно, уряд Норвегії вже ухвалив рішення. Очікуємо. Ідеться про дві батареї», — сказав він.
Напередодні Пентагон оголосив про виділення військової допомоги Україні на мільярд доларів. До цього пакета увійдуть ракети до NASAMS.
- 1 липня США повідомили про виділення пакета військової допомоги, у який увійшли комплекси NASAMS.
- Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що інша система протиповітряної оборони IRIS-T для України наразі на стадії виробництва. Вона сподівається, що її виготовлять до кінця літа.