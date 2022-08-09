Фінляндія долучилася до підготовки українських військових у Британії
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Puolustusvoimat - Försvarsmakten - The Finnish Defence Forces / Youtube
Фінські військовослужбовці братимуть участь у підготовці українських військових у Великій Британії, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
«Ще один друг України приєднується до британської програми підвищення боєздатності української армії. Фінляндія відправить своїх військовослужбовців до Великої Британії для навчання наших військ», — написав Резніков у Twitter, подякувавши Міністерству оборони Фінляндії за таке рішення.
- У Великій Британії наразі готують українських військових сухопутних сил та моряків. За словами посла, британці вчать 10-тисячну групу добровольців, навчання триває 120 днів. Планується, що кожні наступні 120 днів будуть готувати наступні 10 тисяч.
- Напередодні уряд Швеції ухвалив рішення направити до Британії інструкторів для базової підготовки українських бійців, а 4 серпня Канада повідомила, що направляє на підготовку українців 225 військових.