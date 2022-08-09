Україна повернула тіла ще 17 захисників

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Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових — Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників.

Про це 9 серпня повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань зниклих безвісти людей Олега Котенка та інших силових структур України.