Україна повернула тіла ще 17 захисників
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових — Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників.
Про це 9 серпня повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань зниклих безвісти людей Олега Котенка та інших силових структур України.
- 11 липня Котенко повідомив, що приблизно 7 200 військовослужбовців Збройних сил, Служби безпеки, нацгвардійців і прикордонників вважаються зниклими безвісти. Більшість із них — у полоні.
- ООН має докази 270 випадків викрадення цивільних українців російськими військовими.